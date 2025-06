Mais de 1.100 migrantes chegaram ao Reino Unido em barcos no sábado

As autoridades britânicas registraram a chegada de 1.194 migrantes procedentes da França que cruzaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações no sábado (31), um recorde desde o início do ano, segundo uma contagem da AFP com base em números oficiais.

Desde janeiro, 14.808 pessoas chegaram ao Reino Unido desta forma, um nível sem precedentes, apesar das inúmeras medidas adotadas pelos governos francês e britânico para conter o fenômeno.

Após um declínio em 2023, as travessias irregulares aumentaram de forma acentuada no ano passado com a chegada de 36.800 migrantes, e a tendência para 2025 aponta para uma nova alta.