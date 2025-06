Manchester United contrata atacante Matheus Cunha, do Wolverhampton

Cunha, que em seu currículo tem 13 partidas pela seleção brasileira, marcou 18 gols em todas as competições na temporada passada e foi eleito o jogador do ano dos 'Wolves', tendo marcado 33 vezes em 92 jogos desde que chegou ao clube vindo do Atlético de Madrid em janeiro de 2023.

O United pagou a cláusula de rescisão de Cunha para garantir sua contratação, o que o torna sua primeira contratação para a próxima temporada. A última foi desastrosa: o time não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões, terminando na parte inferior da tabela na Premier League (15º entre 20 times, seu pior resultado desde 1973-1974) e sendo derrotado pelo Tottenham na final da Liga Europa.

