Mexicanos elegem todos os seus juízes sob a sombra da corrupção e do crime

Os mexicanos começaram a votar, neste domingo (1º), em eleições únicas no mundo para escolher todos os juízes do país, onde violentos cartéis do narcotráfico e a influência do poder econômico e político buscam alterar a administração da justiça.

A imprensa local mostrou a abertura das primeiras seções de votação, que vão funcionar até as 18h locais (21h de Brasília).

"Hoje, não só escolhemos pessoas. Escolheremos o tipo de justiça que queremos para o nosso país", disse Guadalupe Taddei, presidente da autoridade eleitoral mexicana, INE, durante a cerimônia inaugural de uma jornada eleitoral que qualificou de um "desafio sem precedentes".