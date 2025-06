Piastri (McLaren) vence Grande Prêmio da Espanha de F1; Bortoleto é 12º

O terceiro lugar ficou com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), num GP que teve muita emoção nas últimas voltas após a intervenção do safety car.

Piastri tem agora uma vantagem de 10 pontos sobre Norris na classificação, tendo começado o dia com uma margem de 3 pontos.

Mas, acima de tudo, o australiano agora consegue abrir 49 pontos de vantagem sobre o atual tetracampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), o grande perdedor neste domingo na Catalunha.

'Mad Max', que disputava o terceiro lugar com Leclerc e George Russell (Mercedes), colidiu com o carro do britânico e foi penalizado em dez segundos, o que o fez cair da quinta para a décima posição.

Russell acabou fechando a corrida em quarto neste Grande Prêmio.

Verstappen, que terminou a prova com pneus duros de baixo desempenho, viu assim suas chances de terminar o dia no pódio desaparecerem.