Platense vence Huracán e conquista Apertura argentino, o 1º título de sua história

Um chute de pé esquerdo de Urzi, que passou por cima do travessão, aos oito minutos, foi a primeira chance do 'El Globo', enquanto o Platense respondeu pouco depois com uma cobrança de falta de Taborda em que a bola subiu demais.

O paraguaio Ronaldo Martínez conseguiu em alguns momentos comandar o ataque do 'El Calamar', que ainda carecia de profundidade, e as melhores chances vinham nas cobranças de falta, como num chute que Leonel Picco desviou de cabeça e obrigou Galíndez, goleiro equatoriano do Huracán, a fazer uma grande defesa.

Silva quase surpreendeu com uma bomba de pé esquerdo que passou perto do gol, e quase no fim do primeiro tempo, Mazzanti avançou em velocidade mas não encontrou ninguém na pequena área.

- Fim de uma espera centenária -

A cautela aumentou dos dois lados no início do segundo tempo, com um jogo mais apagado, no qual ficou a impressão de que o placar só poderia ser quebrado por um erro ou um momento de genialidade.

E esse lance aconteceu aos 63 minutos, em uma cobrança de falta cruzada que o capitão Vázquez cabeceou no canto direito para Mainero, que teve tempo de se ajustar e disparar um chute perfeito de pé esquerdo que entrou no canto direito, fora do alcance de Galíndez.