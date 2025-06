Sabalenka vence Anisimova e vai às quartas de final de Roland Garros

Finalista de Roland Garros aos 17 anos em 2019, após ter derrotado Sabalenka naquela edição do torneio, Anisimova, hoje com 23 anos, fez a número 1 do mundo tremer no primeiro set.

Mas a bielorrussa conseguiu elevar seu nível de jogo, especialmente no saque, salvando dois break points quando a partida estava empatada em 5-5 e venceu o primeiro set.

Contra uma jogadora que dominava até o momento por 5-2 nos confrontos diretos, Sabalenka reagiu e também venceu a segunda parcial, na qual precisou de oito match points.

A bielorrussa, a única jogadora que segue na disputa no torneio feminino que ainda não perdeu nenhum set em Roland Garros deste ano, tentará retornar às semifinais ? seu melhor desempenho em Paris ? contra a campeã olímpica chinesa Zheng Qinwen, número 7 do mundo.

--- Resultados do torneio de Roland Garros:

Oitavas de final (simples feminino):