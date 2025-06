Socorristas reportam 31 mortos por disparos israelenses perto de centro de ajuda em Gaza

O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) disse na sexta-feira que "Gaza é o lugar com mais fome do mundo", onde "100% da população está em risco de fome extrema".

Por mais de dois meses, Israel impediu a entrada de ajuda humanitária e somente na semana passada aliviou o bloqueio que começou em março.

As organizações humanitárias internacionais se recusam a participar das operações organizadas pela GFH, uma entidade que usa contratados de segurança americanos para entregar a ajuda.

Quase 20 meses após o início do conflito, depois de um ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, as negociações para um cessar-fogo estão estagnadas.

O Catar e o Egito anunciaram, neste domingo, que intensificarão seus esforços para relançar as negociações de trégua.

O ataque do Hamas em 7 de outubro deixou 1.218 mortos em Israel, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.