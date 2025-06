Algoz de João Fonseca, Jack Draper cai nas oitavas em Roland Garros

Seu próximo adversário será o vencedor do último jogo do dia, entre o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, e o russo Andrey Rublev (N.17).

Campeão do Masters 1000 de Indian Wells em março e finalista no de Madri, no início de maio, Draper se despede de Roland Garros com sua melhor atuação em suas três participações no torneio.

alh/iga/dam/cb/am

© Agence France-Presse