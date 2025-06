As cinco missões de Ancelotti em sua estreia pelo Brasil

Depois de uma calorosa recepção no Brasil, chegou a hora de trabalhar: Carlo Ancelotti estreia no comando da Seleção na próxima quinta-feira (5), contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, com a missão de reconciliar a equipe com a torcida.

Ancelotti é a grande aposta para que Vinícius Júnior, Raphinha e companhia melhorem o desempenho do time brasileiro antes do Mundial do ano que vem.

Embora esteja na zona de classificação direta a quatro rodada do fim das Eliminatórias, o Brasil ocupa apenas a quarta colocação, com dez pontos a menos que a líder Argentina, que já garantiu sua vaga.