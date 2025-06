Camponeses radicalizam protestos na Bolívia por veto à candidatura de Evo Morales

Apoiadores do ex-presidente Evo Morales intensificaram seus protestos nesta segunda-feira (2) na Bolívia, com marchas e bloqueios viários, para pressionar a autoridade eleitoral a validar sua candidatura presidencial, apesar do veto da Justiça.

Morales, que governou em três períodos entre 2006 e 2019, não conseguiu inscrever sua candidatura para o pleito de 17 de agosto por falta de um partido, depois que ele deixou o Movimento ao Socialismo (MAS) em fevereiro deste ano.

Além disso, o ex-presidente está impedido de concorrer por uma decisão judicial que permite uma única reeleição presidencial.