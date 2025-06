Candidato nacionalista vence 2º turno presidencial na Polônia

- Tensão com Bruxelas -

Após o anúncio dos resultados, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que espera "prosseguir uma cooperação frutífera com a Polônia e com o presidente Nawrocki pessoalmente", em uma mensagem no X.

Outros líderes europeus reagiram à vitória do nacionalista. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que "confia" em seguir com "a cooperação muito boa" com Varsóvia.

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, pediu à Polônia e Alemanha que "cooperem de forma estreita com base na democracia e no Estado de direito", para "garantir o futuro da Europa em segurança, liberdade e prosperidade".

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, também parabenizou Nawrocki e assegurou que deseja trabalhar com ele para que a aliança militar seja "ainda mais forte".

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, que compartilha a mesma visão soberanista ante Bruxelas que Nawrocki, afirmou que foi uma vitória "fantástica". Na França, a líder da extrema direita Marine Le Pen também disse que foi uma "boa notícia".