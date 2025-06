Cristina Kirchner anuncia candidatura a deputada provincial na Argentina

"Alguém pode conceber que, se o peronismo não for bem em setembro, no reduto do peronismo, pode se sair bem em outubro?", questionou a ex-presidente, 72.

Com 307.571 km² e mais de 17,5 milhões de habitantes, a província de Buenos Aires é a região mais populosa e relevante politicamente da Argentina.

Se for eleita, Cristina vai obter a imunidade parlamentar, o que poderá protegê-la de causas judiciais em andamento, como o caso Vialidad, em que ela foi condenada em duas instâncias a seis anos de prisão e inabilitação política por "administração fraudulenta" na concessão de obras rodoviárias durante a sua presidência. O caso está sob revisão na Suprema Corte de Justiça, após a apresentação de um recurso por Cristina.

A candidatura de setembro será a primeira da ex-presidente desde 2023, quando ela deixou o cargo de vice-presidente do país, que exerceu durante o governo de Alberto Fernández.

mry/nn/lb

© Agence France-Presse