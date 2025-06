Descoberto novo tratamento para alguns cânceres de mama agressivos

Em um acompanhamento feito por 2,5 anos, a combinação de T-DXd e pertuzumab reduziu o risco de progressão da doença ou morte em 44% em comparação com o tratamento padrão.

Quinze por cento das pacientes do grupo de T-DXd viram o câncer desaparecer por completo frente a 8,5% do grupo que fez uso do THP. Além disso, em metade das pacientes o câncer reapareceu ou piorou após 40,7 meses, em média, frente a 26,9 meses com o tratamento padrão. Os especialistas acreditam que esta diferença possa aumentar ainda mais.

ia/md/erl/mr/mvv/aa

© Agence France-Presse