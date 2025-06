Djokovic vence Norrie e avança pela 19ª vez às quartas em Roland Garros

A marca de 19 presenças em quartas de final (16 de forma consecutiva) é um recorde em qualquer Grand Slam na categoria de simples.

Em busca do 25º título de 'Major', Djokovic continua melhorando seus números. Depois de conquistar o 100º título na carreira, no ATP 250 de Genebra, o sérvio somou a 100ª vitória em Roland Garros, tornando-se o segundo jogador a alcançar três dígitos nesse quesito, depois do espanhol Rafael Nadal (112).

Contra Zverev, 'Nole' terá um teste de maior dificuldade, depois de não ter perdido nenhum set em seus jogos nesta edição do torneio. O americano Mackenzie McDonald (N.98), o francês Corentin Moutet (N.73) e o austríaco Filip Misolic (N.153) foram suas vítimas na primeira semana.

"Estou bem, acho que posso jogar ainda melhor, mas depois de 12 sets jogados e 12 sets vencidos, tudo é positivo por enquanto", comemorou Djokovic após a partida contra Norrie.

