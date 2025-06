Efeito Trump? Turistas europeus hesitam em viajar para os EUA

Existe um efeito Trump no turismo? Os europeus hesitam em viajar para os Estados Unidos, com as reservas irregulares nos primeiros meses do ano e um clima pessimista entre os profissionais do setor, justamente quando o verão está prestes a começar no Hemisfério Norte.

"O país que eu conhecia não existe mais", disse à AFP Raphaël Gruber, um médico de 60 anos que, com a família, costumava viajar para Cape Cod, Massachusetts, todos os anos desde 2018.

"Antes, dizer ao agente de imigração que estávamos vindo para observar baleias era um bom motivo para vir, mas agora eles têm medo de tudo o que vem de fora", acrescentou, em Frankfurt.