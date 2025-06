EUA tem nova contração da atividade industrial em maio; tarifas preocupam

O dado está alinhado com as expectativas dos analistas, segundo o consenso compilado pela MarketWatch.

"Em maio, a atividade industrial americana caiu um pouco mais, após aumentar apenas marginalmente em fevereiro", o último mês de crescimento, disse a responsável pela pesquisa, Susan Spence, citada em um comunicado.

"As empresas pesquisadas ainda estão ajustando seus cronogramas de produção para baixo devido à incerteza econômica", acrescentou.

Tarifas sobre determinados setores (aço, alumínio, automóveis), a alguns países (China, Canadá, México) ou mesmo universais: desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Donald Trump lançou uma série de novos impostos sobre produtos que entram em seu país, antes de recuar parcialmente.

Na sexta-feira, anunciou que pretendia dobrar a tarifa sobre aço e alumínio importados, elevando-a para 50%. Esses metais são essenciais para o setor.

As empresas ouvidas na pesquisa do ISM citam amplamente as tarifas como obstáculos.