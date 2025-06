Exército israelense pede que moradores evacuem área do sul da Faixa de Gaza

O exército israelense emitiu, nesta segunda-feira (2), uma ordem de evacuação para moradores de algumas partes de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, afirmando que o Hamas estaria operando nestas áreas.

"As IDF (Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês) vão operar com força intensa nas áreas onde vocês se encontram", disse aos moradores, em árabe, o porta-voz do exército, Avichay Adraee, ressaltando que a ordem de evacuação não inclui o hospital Al-Amal hospital. "Para sua segurança, evacuem imediatamente para o oeste, para Al-Mawasi".

bur-lma-smw/dcp/mvv/dd