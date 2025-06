Experiência imersiva: a nova aposta para atrair o público de volta aos cinemas nos EUA

A chave, acrescentou, está em agregar valor ao espectador por seu tempo na sala de exibição.

"Por isso, as luzes, a escala, o serviço", explicou em uma conversa após a projeção do filme para a imprensa. "Acredito que este é o verdadeiro caminho a seguir".

O Cosm tem duas salas nos Estados Unidos, em Los Angeles e Dallas, e planeja abrir outras duas, em Detroit e Atlanta.

A empresa trabalha com projeções artísticas como "O", do Cirque du Soleil, e eventos esportivos, com câmeras posicionadas no local para colocar o espectador dentro da quadra.

"Matrix em realidade compartilhada" é sua primeira aposta cinematográfica em associação com os estúdios Warner Bros.

"A realidade compartilhada é sobre revitalizar o cinema e o público", disse à AFP Alice Scalice, vice-presidente de desenvolvimento e entretenimento do Cosm.