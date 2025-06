França dá primeiro passo para promover militar judeu, alvo de polêmica há 130 anos

Em 1894, o então capitão Dreyfus foi condenado por traição e obrigado ao exílio na ilha do Diabo na Guiana Francesa, baseado em acusações falsas alimentadas por um antissemitismo profundamente arraigado no final do século XIX.

Em 1906, a Corte de Cassação o declarou inocente, o que implicou sua reincorporação imediata ao Exército. Logo depois, uma lei o nomeou chefe de esquadra, com efeito desde o dia da promulgação dessa.

Mas isso equivalia a uma "injustiça" porque interrompia sua carreira em "cinco anos de ascensão", segundo Sitzenstuhl. Dreyfus solicitou em vão uma melhora em sua carreira e abandonou o Exército em 1907, antes de voltar a servir durante a Primeira Guerra Mundial.

Por 197 votos dos deputados presentes, a Assembleia Nacional (Câmara Baixa) aprovou por unanimidade esta nova reabilitação. A proposta de lei deve agora continuar seu trâmite parlamentar no Senado.

No final do século XIX, o "caso Dreyfus" provocou uma importante crise política e dividiu a França. Em 1898, o escritor Émile Zola publicou sua famosa carta "J'accuse" (Eu acuso), na qual nomeava os funcionários que haviam incriminado o militar.

Em 2006, o então presidente Jacques Chirac reconheceu que não foi feita justiça "completamente" com o militar e, em 2021, o atual mandatário, Emmanuel Macron, pediu que este caso não fosse esquecido e defendeu nomeá-lo general a título póstumo.