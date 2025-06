Francesa Loïs Boisson surpreende e elimina Jessica Pegula nas oitavas de Roland Garros

Última tenista francesa na chave de simples em Roland Garros, Loïs Boisson, número 361 no ranking da WTA, eliminou a americana Jessica Pegula (N.3) nesta segunda-feira (2) e se classificou para as quartas de final do torneio.

Boisson, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-4 e 6-4, em duas horas e 40 minutos na quadra Philippe Chatrier.

A jogadora de 22 anos é a primeira francesa a chegar ao torneio como convidada e alcançar as quartas de final desde 2002, com Mary Pierce