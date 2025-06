Griezmann renova com Atlético de Madrid até 2027

O atacante francês Antoine Griezmann, cujo nome foi especulado na MLS dos Estados Unidos, decidiu permanecer no Atlético de Madrid e renovar seu contrato até 2027, anunciou o clube espanhol nesta segunda-feira (2).

"Antoine Griezmann e Atlético de Madrid chegaram a um acordo para a renovação do jogador francês até 30 de junho de 2027", escreveu o clube 'colchonero' em comunicado.

Griezmann, de 34 anos, chegou em 2015 ao Atlético e, em nove temporadas divididas em duas passagens (jogou no Barcelona de 2019 a 2021), se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 197 gols, superando o lendário Luis Aragonés (173).