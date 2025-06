Reino Unido condena homem por queimar Alcorão: 'Ódio aos muçulmanos'

Um homem que queimou um Alcorão em fevereiro em frente ao consulado da Turquia em Londres, foi condenado, nesta sexta-feira (2), pela Justiça britânica a uma multa de 240 libras (cerca de 1.800 reais).

Hamit Coskun, de 50 anos, de nacionalidade turca, foi declarado culpado de perturbação da ordem pública com a circunstância agravante de incitação ao ódio religioso.

Em 13 de fevereiro, este homem, residente de Midlands (centro da Inglaterra), se aproximou do consulado da Turquia, em Londres, onde queimou um exemplar do Alcorão, enquanto gritava "Fuck islam" e "o islã é a religião do terrorismo".