Internacional e Flamengo farão duelo brasileiro nas oitavas da Libertadores

Do mesmo lado da chave, o Fortaleza terá pela frente o argentino Vélez Sarsfield, enquanto o Peñarol do Uruguai terá um duelo de peso com o Racing, atual campeão da Copa Sul-Americana.

- Caminho difícil para Palmeiras e River -

Outro confronto que colocará campeões da Libertadores frente a frente será entre São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia.

O Tricolor Paulista, líder invicto do Grupo E, terá a vantagem de fazer o jogo de volta em casa, depois de visitar o time colombiano, segundo do grupo F.

O vencedor vai enfrentar nas quartas de final o Botafogo, atual campeão, ou a LDU, que em 2008 conquistou a única Libertadores para um clube do Equador.

Sem a solidez do ano passado, o 'Fogão', que por pouco não foi eliminado no Grupo A, começa o mata-mata no estádio Nilton Santos contra um rival que superou o favoritismo do Flamengo no Grupo C.