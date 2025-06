Irã descarta qualquer acordo nuclear que lhe prive de suas 'atividades pacíficas'

O Irã nega os objetivos militares e defende seu direito a um programa nuclear civil, especialmente para energia.

"Se o objetivo é privar o Irã de suas atividades pacíficas, então está claro que nenhum acordo será alcançado", declarou o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, em uma conferência conjunta no Cairo com seu homólogo egípcio, Badr Abdelatty.

O chanceler iraniano insistiu que seu país "não tem nada a esconder" sobre seu programa nuclear.

"O Irã tem um programa nuclear pacífico [...] Estamos preparados para dar essa garantia a qualquer parte ou entidade", afirmou.

Araqchi se reuniu no Cairo com seu homólogo egípcio, Badr Abelatty, e com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o argentino Rafael Grossi.

A reunião ocorre um dia após a agência da ONU divulgar um relatório que mostra que o Irã aumentou sua produção de urânio enriquecido a 60%, um nível próximo aos 90% necessários para armas atômicas.