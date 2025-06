Irã pede 'garantias' dos Estados Unidos sobre suspensão das sanções

O Irã pediu nesta segunda-feira (2) ao governo dos Estados Unidos que apresente "garantias" sobre a suspensão das sanções que sufocam a economia do país, após uma proposta americana para um possível acordo nuclear.

"Queremos garantias de que as sanções serão realmente suspensas", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana Esmail Baghai. "Até o momento, os americanos não quiseram esclarecer este assunto", acrescentou em Teerã.

As declarações foram feitas antes de uma reunião do chefe da diplomacia e negociador iraniano para a questão nuclear nesta segunda-feira no Cairo com o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).