Réu por tentativa de golpe, Bolsonaro será interrogado semana que vem no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro será interrogado na semana que vem no julgamento no qual é réu por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, anunciou nesta segunda-feira (2) o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Designo o interrogatório dos réus em sessão presencial na sala da primeira turma o dia 9 de junho", que poderá se estender até o dia 13, declarou Moraes, relator do processo, ao término de duas semanas de audiências com testemunhas.

Bolsonaro, que é réu junto a outros seis colaboradores, pode ser condenado a uma pena de cerca de 40 anos de prisão.