Karol Nawrocki, o historiador nacionalista que chegou à presidência da Polônia

Karol Nawrocki, eleito presidente da Polônia no segundo turno de domingo (1), é um historiador nacionalista especializado no mundo do crime, que recebeu o apoio do partido conservador de oposição, Lei e Justiça (PiS), e do governo de Donald Trump.

Nawrocki conseguiu uma vitória apertada com o slogan "Polônia em primeiro lugar, os poloneses em primeiro lugar", que denunciou a recepção de quase um milhão de refugiados ucranianos no país, membro da Otan e da União Europeia (UE), um bloco que também foi criticado durante a campanha.

A Comissão Eleitoral informou que Nawrocki obteve 50,89% dos votos no segundo turno, contra 49,11% de seu rival, o prefeito pró-europeu de Varsóvia, Rafal Trzaskowski.