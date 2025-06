'Oi chatbot, isso é verdade?': verificação de fatos com IA gera desinformação

O Grok, agora sob novo escrutínio por inserir "genocídio branco", uma teoria conspiratória da extrema direita, em consultas não relacionadas, identificou incorretamente um antigo vídeo do aeroporto de Cartum, no Sudão, como um ataque com mísseis contra a base aérea Nur Khan do Paquistão durante o recente conflito desse país com a Índia.

Gravações de um edifício em chamas no Nepal foram equivocadamente apontadas como "provavelmente" a resposta militar do Paquistão aos ataques indianos.

"A crescente confiança no Grok como verificador de fatos ocorre enquanto X e outras grandes empresas de tecnologia reduzem seus investimentos em verificadores humanos", declarou à AFP McKenzie Sadeghi, pesquisadora da organização de vigilância da desinformação NewsGuard.

"Nossas pesquisas demonstraram repetidamente que os chatbots de IA não são fontes confiáveis de notícias e informações, especialmente quando se trata de notícias recentes", advertiu.

- Repetir mentiras -

Uma investigação do NewsGuard revelou que 10 dos principais chatbots eram propensos a repetir informações falsas, incluindo narrativas de desinformação russa.