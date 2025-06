Oito feridos em ataque 'terrorista' contra protesto por reféns israelenses nos EUA

A polícia de Boulder, cidade de pouco mais de 100.000 habitantes no oeste dos Estados Unidos, afirmou que era cedo para determinar os motivos do ataque ocorrido em frente ao um shopping.

A Liga Antidifamação, um grupo ativista judaico, informou no X que o ataque ocorreu durante o evento "Run for Their Lives", um encontro semanal pacífico da comunidade judaica em apoio aos reféns tomados durante o ataque do grupo islamista Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

"O ataque ocorreu durante um evento semanal pacífico programado", confirmou à imprensa o agente do FBI Mark Michalek.

"As testemunhas informam que o sujeito usou um lança-chamas improvisado e lançou um artefato incendiário contra a multidão", afirmou.

Também ouviram o "suspeito gritar: 'Palestina livre!'", acrescentou Michalek.

A polícia de Boulder informou que os oito feridos, quatro homens e quatro mulheres, têm entre 52 e 88 anos e foram levados a hospitais.