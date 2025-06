ONU pede investigação independente após disparos perto de centro de ajuda em Gaza

- "Desumanizante" -

Segundo a ONU, toda a população de Gaza está em risco de fome. A agência já relatou incidentes de saques de ajuda humanitária, principalmente por indivíduos armados.

As Nações Unidas se recusaram a trabalhar com a GHF devido a preocupações com seus processos e sua neutralidade. Algumas agências de ajuda humanitária acreditam que a fundação foi projetada para responder a objetivos militares israelenses.

Israel enfrenta uma crescente pressão internacional para encerrar a guerra em Gaza, onde a situação humanitária é catastrófica. Durante dois meses, o Exército israelense impôs um bloqueio total ao território, que foi parcialmente suspenso no final de maio.

Habitantes de Gaza entrevistados pela AFP no domingo descreveram cenas de "caos" e disparos do Exército israelense perto do centro de ajuda.

A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) afirmou ter atendido pessoas baleadas no local. O sistema de distribuição da GHF é "desumanizante, perigoso e totalmente ineficaz", denunciou.