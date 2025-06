ONU realiza cúpula na França para restaurar a esperança nos oceanos

A França prometeu que a cúpula fará pela conservação dos oceanos o que o Acordo de Paris fez pela ação climática global na COP21 (2015).

Espera-se que as nações presentes adotem uma "Declaração de Nice" para ratificar as proteções oceânicas mais rigorosas, juntamente com compromissos adicionais voluntários por parte de governos individuais.

Os líderes do Pacífico devem participar em massa e exigir, em particular, compromissos financeiros concretos dos governos.

"A mensagem é clara: promessas voluntárias não são suficientes", disse Ralph Regenvanu, ministro do Meio Ambiente de Vanuatu, a repórteres.

A cúpula também receberá líderes empresariais, doadores internacionais e ativistas oceânicos, enquanto uma convenção pré-científica deverá reunir 2.000 especialistas oceânicos.

As conferências recentes da ONU têm lutado para encontrar o consenso e o financiamento necessários para combater a mudança climática e outras ameaças ambientais.