Pequenas empresas pedem suspensão de tarifas de Trump durante apelação de sentença

"Muitas outras empresas sofrem e continuarão sofrendo com as tarifas do Dia da Libertação caso uma suspensão da sentença seja concedida", destacou o grupo, referindo-se à taxa de 10% que Trump anunciou para a maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos.

"As pequenas empresas são particularmente vulneráveis, porque estão menos preparadas para absorver esses custos adicionais", diz o documento. As partes apresentarão suas alegações no começo da semana que vem.

bys-els/bjt/erl/mr/lb/am

© Agence France-Presse