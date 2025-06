Peregrinos se reúnem em Meca para peregrinação anual sob calor intenso

O nigeriano Abdulhamid comentou estar "muito feliz" de cumprir sua segunda peregrinação consecutiva aos 27 anos. O jovem comentou que nunca sai sem os óculos escuros e considerou o clima de Meca como "muito, muito, muito quente".

No ano passado, 1.301 peregrinos, a maioria não registrados e sem acesso às tendas e ônibus com ar condicionado, morreram quando os termômetros chegaram a marcar 51,8ºC.

"As pessoas foram pegas de surpresa porque a intensidade do calor foi tanta que as medidas de adaptação falharam", explicou Fahad Saeed, do centro de estudos Climate Analytics, da Alemanha.

Antes do hajj deste ano, as autoridades sauditas adotaram medidas contra os fiéis não registrados, com operações, vigilância com drones e várias mensagens de alerta destinadas a erradicar os visitantes não autorizados que tentavam chegar à Meca.

As permissões para o hajj são distribuídas nos países sob um sistema de cotas e definidas por sorteios.

- Detenção e deportação -

O custo elevado leva, inclusive, algumas pessoas que receberam a permissão a tentar cumprir o hajj ilegalmente, apesar do risco de detenção e deportação.