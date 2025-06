Polícia do Equador prende parentes de líder foragido de facção de tráfico de drogas

A polícia do Equador prendeu, nesta segunda-feira (02), seis familiares de um líder foragido da facção de tráfico de drogas Los Choneros, Adolfo Macías, em uma operação realizada em três províncias, informou o ministro do Interior, John Reimberg.

Macías, conhecido como Fito, fugiu de uma prisão de Guayaquil, no sudoeste do país, em janeiro de 2024. A fuga desencadeou uma onda de violência, que incluiu explosões, captura de reféns em prisões e o ataque a um canal de televisão que transmitia o noticiário ao vivo.

Fito é o chefe de maior hierarquia do Los Choneros, uma organização dedicada ao tráfico de drogas, que trava uma disputa sangrenta com outras quadrilhas criminosas pelo controle do mercado da droga.