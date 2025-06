Possíveis duelos entre clubes do mesmo país marcam as oitavas da Sul-Americana

O equatoriano Mushuc Runa, já classificado e surpresa desta edição do torneio, poderá enfrentar o bicampeão Independiente del Valle (EQU), que no playoff enfrentará o Vasco.

Os demais brasileiros na competição terão que passar pelo mata-mata prévio às oitavas.

O Grêmio irá enfrentar o Alianza Lima do Peru, para depois pegar a Universidad Católica do Equador, enquanto o Atlético-MG decide com o Bucaramanga da Colômbia quem será o adversário do Godoy Cruz da Argentina.

-- Chaves das oitavas de fina da Copa Sul-Americana 2025:

Universidad Católica (EQU) x (Vencedor de Alianza Lima (PER) x Grêmio (BRA))

Independiente (ARG) x (vencedor de Universidad de Chile (CHI) x Guaraní (PAR))