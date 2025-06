Presidente mexicana minimiza baixa participação em eleição judicial inédita

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, minimizou nesta segunda-feira (2) a baixa participação em uma eleição sem precedentes para nomear todos os juízes do país, um processo que levanta questões sobre a independência judicial diante do poder político e do crime organizado.

Na eleição de domingo, que a presidente saudou como "um sucesso completo", apenas 12,5% a 13,3% dos 100 milhões de eleitores votaram, segundo estimativas do Instituto Nacional Eleitoral (INE).

Isso representa quase um quinto do número de pessoas que votaram na eleição que levou Sheinbaum à presidência há um ano.