Reino Unido anuncia a construção de submarinos em seu plano de rearmamento

Antes do anúncio na Escócia, Starmer realizou extensas aparições na mídia para alertar sobre o anúncio de investimentos em rearmamento e defesa.

"O mundo mudou e estamos entrando em uma nova era", disse o líder trabalhista à BBC 4 nesta segunda-feira, pouco antes dos anúncios em Glasgow.

No domingo, em artigo publicado no tabloide The Sun, ele sinalizou sua intenção de "restaurar a capacidade de combate do Reino Unido como objetivo central de nossas forças armadas".

"Trata-se de reunir todas as capacidades que temos, de drones a artilharia, inteligência e instinto humano, para construir uma máquina de combate formidável e integrada", insistiu.

"Somos diretamente ameaçados por Estados com forças militares avançadas, então devemos estar preparados", enfatizou Starmer no domingo, citando Rússia, Irã e Coreia do Norte, mas não a China.

O governo britânico intensificou seus esforços nos últimos meses para acalmar as relações com Pequim, que se deterioraram sob governos conservadores anteriores.