Wall Street fecha no azul e segue firme, apesar das tensões comerciais

Mas, na tarde desta segunda, os operadores se mostravam mais otimistas, por isso os três principais índices de Wall Street acabaram fechando em alta.

"Acredito que estamos vendo certa continuidade da interpretação positiva do mercado a partir dos resultados da Nvidia", declarou à AFP o analista Angelo Kourkafas, da firma Edward Jones, em referência aos resultados recentes e sólidos da gigante americana dos microchips.

"A inteligência artificial continua sendo um potente motor de ganhos", acrescentou, para destacar que os mercados financeiros ficaram "um pouco insensíveis" às constantes ameaças tarifárias da Casa Branca.

"Estamos nos distanciando dos piores cenários", opinou.

Embora os mercados, no geral, tenham fechado no azul, a notícia das tarifas sobre o aço afetou duramente as gigantes automotivas como Ford e General Motors (GM), que fecharam o dia com queda de 3,9%.

