Alcaraz atropela Tommy Paul e avança às semifinais de Roland Garros

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, avançou para as semifinais de Roland Garros nesta terça-feira (3) com uma vitória maiúscula por 3 sets a 0, parciais de 6-0, 6-1 e 6-4 sobre o americano Tommy Paul (12º).

O atual campeão do Grand Slam da capital francesa fez uma partida impressionante e lutará para retornar a mais uma final no saibro parisiense contra o italiano Lorenzo Musetti (número 7 do mundo), que mais cedo derrotou o também americano Frances Tiafoe (16º).

