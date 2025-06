Alcaraz atropela Tommy Paul e avança às semifinais de Roland Garros

Com um tênis agressivo e preciso, o espanhol de 22 anos avançou para sua terceira semifinal consecutiva em Roland Garros, somando sua 20ª vitória nesta temporada no saibro.

Ele conquistou títulos em Monte Carlo e Roma e chegou à final em Barcelona, onde sofreu sua única derrota.

O primeiro game em que o espanhol não perdeu nenhum ponto deu o tom da partida.

Foi somente no oitavo game, já no segundo do segundo set, que Paul conseguiu vencer seu primeiro, fazendo vibrar uma plateia que se agarrava à esperança de desfrutar de uma partida mais longa.

Mas, com o orgulho ferido, o Alcaraz respondeu vencendo outro game sem resistência do adversário e não deixou espaço para aplausos para Paul no segundo set.

"Esse tipo de jogo nunca é fácil", declarou Alcaraz logo após a partida. "Já joguei contra o Tommy várias vezes, e ele me venceu duas vezes".