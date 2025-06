Alemanha quer confirmar contra Portugal sua volta ao primeiro escalão

A jornada da 'Mannschaft' pelo deserto é indigna do histórico de uma das grandes nações do futebol, que acumula quatro títulos mundiais (1954, 1974, 1990 e 2014) e três títulos europeus (1972, 1980 e 1996).

- Exemplo da Espanha -

"Juntos, queremos conquistar títulos, mesmo que sejam pequenos", disse o técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, no início do treino da seleção em Herzogenaurach, no norte da Baviera, para a competição desta semana.

"Seria muito importante para a nossa equipe. Já disse isso muitas vezes: antes de a Espanha vencer a Eurocopa (em 2024), ela venceu a Liga das Nações (em 2023). A seleção espanhola viu naquele momento a importância que a Liga das Nações pode ter", prometeu.

A memória dos torcedores ainda é assombrada pela eliminação da Alemanha da "sua" Eurocopa, quando perdeu por 2 a 1 para a Espanha nos minutos finais da prorrogação das quartas de final.

A seleção alemã, apesar da derrota, já mostrava sinais de melhora em relação aos anos anteriores e confirmou o bom momento após vencer seu grupo da Liga das Nações, à frente da Holanda.