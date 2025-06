Áreas marinhas protegidas não estão livres da pesca predatória

Mas essas áreas de proteção total ou alta representam apenas 2,7% do oceano mundial e quase sempre estão localizadas em territórios ultramarinos, distantes das áreas mais impactadas pelas atividades humanas.

"Na Europa, 90% das áreas marinhas protegidas ainda estão expostas à pesca de arrasto", afirma Alexandra Cousteau, porta-voz da ONG Oceana.

"A pesca de arrasto em áreas marinhas protegidas é como colher flores com uma escavadeira em um jardim botânico. Não é exagero, pois as redes de arrasto raspam o fundo do mar", acrescenta Daniel Pauly.

A pesca de arrasto foi praticada por 17.000 horas em áreas marinhas protegidas francesas em 2024 e por 20.600 horas nas do Reino Unido, segundo a Oceana, que defende sua proibição.

Um relatório do WWF divulgado nesta terça-feira revela que "apenas 2,04% dos mares da União Europeia estão atualmente cobertos por AMPs com planos de gestão", observando que esses planos às vezes não definem medidas de proteção.

"Está longe de ser suficiente para proteger a saúde dos oceanos", disse Jacob Armstrong, responsável pelo setor de oceanos no escritório do WWF para políticas europeias.