Autoridades investigam queima de exemplar do Corão em mesquita na França

As autoridades francesas anunciaram, nesta terça-feira (3), que estão investigando a queima de um exemplar do Corão em uma mesquita da França, em um contexto de preocupação com o aumento dos ataques contra muçulmanos.

Entre janeiro e março, a França registrou 79 casos de ataques, um aumento de 72% em relação ao mesmo período de 2024, segundo um balanço do Ministério do Interior.

No sábado, um homem francês matou a tiros seu vizinho tunisiano, "um crime racista" e "antimuçulmano", nas palavras do ministro do Interior, o conservador Bruno Retailleau.