Autoridades sauditas pedem que peregrinos muçulmanos permaneçam em tendas devido ao calor

As autoridades sauditas pediram, nesta terça-feira (3), que os peregrinos permaneçam em suas tendas na quinta-feira durante o segundo dia do hajj, no ápice da peregrinação muçulmana anual, devido às altas temperaturas.

A peregrinação, que começa oficialmente na quarta-feira, também será marcada este ano por altas temperaturas, com a previsão acima dos 40 ºC esta semana.

De acordo com a emissora estatal saudita, o ministro para o hajj, Tawfiq Al Rabiah, pediu aos fiéis que não saíssem de suas tendas entre as 10h e as 16h de quinta-feira, durante o dia de Arafat.