Bruno Fernandes admite ter recusado 'oferta tentadora' do Al-Hilal

O meia-atacante português Bruno Fernandes confirmou nesta terça-feira (3) que recusou "uma oferta tentadora" do clube saudita Al-Hilal e preferiu permanecer no Manchester United, explicando que quer continuar "jogando no mais alto nível".

"O presidente do Al-Hilal me ligou e perguntou se eu queria ir para lá", disse Fernandes em entrevista coletiva na véspera da partida de Portugal contra a Alemanha pela semifinal da Liga das Nações, na quarta-feira, em Munique.

"Quero jogar nas grandes competições. Sei que ainda posso fazer isso", acrescentou.