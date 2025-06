Centenas de incêndios florestais avançam no Canadá, fumaça chega aos EUA e à Europa

As enormes colunas de fumaça chegaram até a Europa, de acordo com um relatório desta terça-feira da agência de monitoramento climático da União Europeia.

Devido à sua grande altitude, não representam um risco imediato para a saúde, segundo o Serviço de Monitoramento Atmosférico Copernicus, mas é provável que causem céus nublados e pores do sol com coloração vermelho-alaranjada.

Espera-se que, nos próximos dias, novas colunas cubram ambos os continentes.

As mudanças climáticas aumentaram o impacto dos fenômenos meteorológicos extremos no Canadá, que ainda se recupera do verão boreal de 2023, quando 15 milhões de hectares de florestas foram devastados pelo fogo.

