Governo Trump ordena troca de nome de navio que homenageia ícone gay

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenou a troca de nome de um navio da Marinha que homenageia o ex-político assassinado Harvey Milk, um ícone gay, informou nesta terça-feira o site de assuntos militares Military.com.

O site afirmou que revisou um memorando do gabinete do secretário da Marinha, John Phelan, que indicava que a medida se ajustava ao suposto objetivo de Hegseth de "restabelecer uma cultura guerreira" nas Forças Armadas do país.

O site citou um funcionário não identificado da Defesa, segundo o qual Hegseth ordenou a Phelan que mudasse o nome do USNS Harvey Milk, e que o momento do anúncio - durante o mês do Orgulho LGBTQ+ - foi intencional.