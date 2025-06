Congresso do Equador aprova instalação de bases militares estrangeiras

O Congresso unicameral do Equador, de maioria governista, aprovou, nesta terça-feira (3), no segundo e definitivo debate, uma reforma constitucional para permitir o estabelecimento de bases militares estrangeiras no país, o que deverá passar por referendo.

O presidente reeleito, Daniel Noboa, propôs em outubro a mudança na Carta Magna para suspender a proibição ao estabelecimento de bases militares estrangeiras, com vistas a fortalecer sua guerra contra o narcotráfico.

