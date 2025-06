Congresso do Equador aprova instalação de bases militares estrangeiras

"Esta reforma constitui um caminho para o estabelecimento de bases militares estrangeiras e a restauração da segurança nacional por meio da cooperação estratégica, do compartilhamento de inteligência e da transferência de tecnologia, o que permitirá fortalecer a capacidade operacional do Estado."

Noboa afirmou em maio, durante uma viagem internacional, que Israel quer "ajudar" o Equador com inteligência aplicável no combate ao narcotráfico. No ano passado, o presidente declarou o país em conflito armado interno, o que lhe permite manter as Forças Armadas nas ruas.

