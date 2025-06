Defesa Civil anuncia 15 mortes por disparos israelenses no sul da Faixa de Gaza

A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou nesta terça-feira (3) que pelo menos 15 pessoas morreram no sul do território palestino após disparos israelenses. O Exército de Israel afirmou que abriu fogo contra "suspeitos" que não responderam às ordens dos soldados.

"Ao menos 15 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas (...) quando as forças de ocupação israelenses abriram fogo com ajuda de tanques e drones contra milhares de civis que estavam reunidos após o amanhecer perto do cruzamento de Al Alam, na região de Al Mawasi, ao noroeste de Rafah", declarou à AFP o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal.

O Exército israelense afirmou que enfrentou "suspeitos" em um movimento de massa nas rodovias que levam a um ponto de distribuição de ajuda humanitária.